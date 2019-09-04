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Маршрут № 48 хочуть віддати АТП-1

Соломія Головіна

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Маршрут № 48 пропонують передати на обслуговування АТП-1 і збільшити кількість машин на рейсі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Маємо пропозицію щодо сполучення з аеропортом, зокрема по маршруту № 48, який зараз обслуговує компанія «Успіх БМ». На маршруті їздить 1−2 автобуси. Маршрут збитковий. Завтра має відбутись конкурс, перевізник, котрий зараз працює, не готовий подаватись», – розповів під час апаратної наради заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Відтак, мер запропонував передати маршрут № 48 на обслуговування комунального перевізника АТП-1.

«Думаю, цей маршрут треба брати на обслуговування АТП-1. Цей маршрут ніколи не буде прибутковий, як і транспортні перевезення. Транспортні перевезення в Україні ніколи не будуть окупні, це завжди треба дотувати. Це саме є в усіх країнах Європейського Союзу, хоча там вартість квитків більша, ніж у нас. Маршрут зі сполученням вокзал-центр-аеропорт має працювати, також і в нічний час. Треба, щоб цей автобус курсував хоча б раз у 25 хв, а не раз в годину», – прокоментував Андрій Садовий, міський голова Львова.

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