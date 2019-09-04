Львів'ян запрошують відвідати виставку творів геніальної художниці Марії Примаченко

Із 3 вересня до 20 жовтня у відділі українського мистецтва ХХ століття Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького триватиме виставка творів Марії Примаченко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

В експозиції виставки представлено понад 60 робіт із приватної колекції (Київ) та зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, що репрезентують мистецький спадок 1960-1990-х років.

Довідка:

Марія Примаченко (1909-1997) – яскрава представниця «наївного» мистецтва, народна художниця України, лауреатка Національної шевченківської премії.