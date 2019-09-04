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Горе-матір пиячила на дитячому майданчику і поїла алкоголем 6-річну доньку

Соломія Головіна

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На проспекті Червоної Калини правоохоронці затримали 39-річну жінку, яка розпивала алкоголь на дитячому майданчику і поїла ним свою 6-річну доньку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

 

Про неналежне виховання дитини повідомила сихівчанка, яка стала свідком того, як нетвереза мама на дитячому майданчику, що на проспекті Червоної Калини, розпиває сама алкоголь і спонукає до цього дитину.

Коли патрульні прибули на місце, жінка почала поводитися агресивно, намагалася вдарити поліцейського і її затримали.

Поруч лежали дві пляшки з-під алкоголю: одна – порожня, інша – надпита.

Зі слів очевидців, місцева 39-річна жінка неодноразово давала дитині вживати алкогольні напої. 6-річна дівчинка підтвердила цю інформацію.

Небайдужі громадяни напоїли дитину гарячим чаєм та дали сухий одяг. Патрульні зв’язалися з батьком дитини, а також, зателефонували в центр безоплатної правової допомоги.

На маму у відділку поліції склали протокол затримання та винесли постанову за ч.1 ст.178 КУпАП (Розпивання алкоголю в заборонених місцях). Далі справу передали працівникам ювенальної превенції.

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