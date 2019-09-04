Доба на Донбасі: поранено четверо українських воїнів

Минулої доби, 3 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Відтак внаслідок ворожих обстрілів поранення отримало четверо українських воїнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил: два рази неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів; близько Водяного – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил: двічі поблизу Троїцького – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

неподалік Кримського – зі стрілецької зброї; неподалік Попасної – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.