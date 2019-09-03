ОСТАННІ НОВИНИ

Як не отруїтися грибами: поради від МОЗ

Вероніка Рой

|

Початок осені — це сезон збирання грибів, однак крім користі вони можуть спричинити і серйозні проблеми зі здоров’ям. Центр громадського здоров’я України МОЗ України нагадує про правила споживання грибів, а також про профілактику та надання належної першої допомоги при отруєнні.

 

«Страви з грибів — традиційний продукт у раціоні харчування мешканців багатьох регіонів України. Найчастіше гриби використовують як приправи до страв або ж у консервованому вигляді. Хітин, що входить до складу грибів, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому їх вважають «важкою» їжею», – зазначають у Центрі громадського здоров’я.

Як не отруїтися грибами: 

  • Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються в торговельній мережі.
  • Не купуйте гриби на стихійних ринках.
  • Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
  • Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.
  • Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.
  • Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.
  • Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.
  • Не куштуйте сирі гриби.
  • Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.
  • Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
  • Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.
  • Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Симптоми отруєння грибами:

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв. після споживання, так і протягом кількох днів:

  • нудота;
  • блювота;
  • різкий біль у животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури тіла;
  • зниження пульсу;
  • задуха;
  • судоми;
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
  • марення, поява галюцинацій.

За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря!

Перша допомога у разі отруєння грибами:

  • терміново телефонуйте до «швидкої» — загальний номер 103;
  • промийте шлунок простою водою;
  • дотримуйтеся постільного режиму;
  • пийте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) — це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;
  • прийміть сорбенти.

Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти — це може прискорити всмоктування токсинів у організм.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...