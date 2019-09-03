Як не отруїтися грибами: поради від МОЗ

Початок осені — це сезон збирання грибів, однак крім користі вони можуть спричинити і серйозні проблеми зі здоров’ям. Центр громадського здоров’я України МОЗ України нагадує про правила споживання грибів, а також про профілактику та надання належної першої допомоги при отруєнні.

«Страви з грибів — традиційний продукт у раціоні харчування мешканців багатьох регіонів України. Найчастіше гриби використовують як приправи до страв або ж у консервованому вигляді. Хітин, що входить до складу грибів, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому їх вважають «важкою» їжею», – зазначають у Центрі громадського здоров’я.

Як не отруїтися грибами:

Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються в торговельній мережі.

Не купуйте гриби на стихійних ринках.

Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.

Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.

Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.

Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.

Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.

Не куштуйте сирі гриби.

Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.

Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.

Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.

Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Симптоми отруєння грибами:

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв. після споживання, так і протягом кількох днів:

нудота;

блювота;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, поява галюцинацій.

За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря!

Перша допомога у разі отруєння грибами:

терміново телефонуйте до «швидкої» — загальний номер 103;

промийте шлунок простою водою;

дотримуйтеся постільного режиму;

пийте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) — це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;

прийміть сорбенти.

Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти — це може прискорити всмоктування токсинів у організм.