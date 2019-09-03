Вища рада правосуддя звільнила скандального суддю часів Януковича

Вища рада правосуддя звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України за вчинення дисциплінарного проступку. Про це пише УП із посиланням на управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя.

Татьков, згідно з рішенням, звільнений з посади у зв’язку з порушенням вимог щодо сумісництва.

«3 вересня Вища рада правосуддя розглянула на засіданні питання про звільнення Татькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще у вересні 2016 року Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, оскільки він підпадав під дію закону «Про очищення влади» (про люстрацію). У жовтні 2016 року ГПУ повідомила про підозру Татькову та його заступнику Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

Навесні 2018 року стало відомо, що ексголова Вищого господарського суду Віктор Татьков попросив притулку в Австрії. У червні 2018 року Генеральна прокуратура заявляла, що вживає заходів для екстрадиції Татькова, але констатувала, що «процедура ускладнилася».

30 листопада 2018 року суд визнав незаконним звільнення Татькова.

Як повідомляв Львівський портал, розслідування журналістів програми «Схеми» показало, що на родичів та незаможних друзів колишнього Вищого господарського суду записано близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та близько десятка – в Іспанії.