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В Україні хочуть дозволити продаж SIM-карт лише за паспортом

Соломія Головіна

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Депутати від «Слуги народу» внесли до парламенту законопроєкт «Про електронні комунікації», в якому зокрема пропонують продавати SIM-карти за паспортом. Про це повідомляє ТСН.

 

Проєкт закону «Про електронні комунікації» № 1083 зареєстрований у Верховній раді.

В тексті документу йдеться, що під час укладення договору здійснюється обов’язкова реєстрація абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг «з наданням постачальнику відповідно до закону персональних даних абонентів – фізичних осіб».

Також законопроєктом пропонується ведення національного реєстру унікальних ідентифікаторів IMEI-кодів телефонів. Передбачається операторам дозволять блокувати телефон, IMEI-код якого не внесено до зазначеного реєстру.

«Відсутність в Системі контролю кодів ІМЕІ оригінального (такого що не повторюється) коду ІМЕІ термінального обладнання є підставою для блокування постачальником електронних комунікаційних послуг доступу до електронної комунікаційної мережі такого термінального обладнання», – йдеться в законопроєкті.

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