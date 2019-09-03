В центрі Львова спіймали озброєного чоловіка, який погрожував вбити десятьох людей

В понеділок ввечері, 2 вересня, у клубі на вулиці Чайковського правоохоронці затримали 40-річного озброєного львів’янина, який десятьом особам погрожував вбивством, серед них – подружжя та їхня дитина. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Орієнтовно о 23:00 год. поліцейські отримали виклик щодо нетверезового чоловіка, який на вулиці Вороного розгулює з пістолетом із глушником. Згодом порушник попрямував до клубу на вул. Чайковського, де він погрожував вбивством подружжю і їхній дитині, наставляючи на них зброю.

«Екіпаж роти тактично-оперативного реагування зайшов у заклад, негайно повалив на землю озброєного чоловіка, роззброїв його й одягнув кайданки. Затриманим виявився 40-річний львів’янин. Пістолет був у бойовій готовності, патрон вже був у патроннику. З місця події вилучили пістолет візуально схожий на «ПМ» із спиляними маркуваннями (один патрон калібру 9 мм, знаходився у патроннику) та приєднаним глушником, два магазини по вісім патронів калібру 9 мм, розкладний ніж, одну рукавицю», – йдеться у повідомленні.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Як з’ясували поліцейські, чоловік на ім’я Ростислав погрожував ще 10 людям, всі вони написали заяви. Під час затримання він поводився агресивно та вживав нецензурну лексику.

На місці події працювали слідчі Галицького відділу поліції, екіпаж роти тактично-оперативного реагування. Зловмисника відправили в ізолятор тимчасового тримання у Пустомитах.

Лиходію загрожує відповідальність за ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета). За вчинене на нього чекає від 3 до 7 років позбавлення волі.