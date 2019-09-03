У Львові власниця кулаками і ногами виселяла двох дівчат-квартиранток. За справу взялась поліція

Правоохоронні органи з’ясовують обставини інциденту, який стався між власницею квартири на вулиці Богдана Хмельницького і двома-дівчатами квартирантками. Відео, опубліковане на «Варті-1» у Facebook, викликало чимало обурення: на ньому розгнівана власниця, яка прийшла до дівчат, спершу нецензурно лається на них, потім в хід йдуть руки, а далі вона вдарила ногою в живіт одну з квартиранток. У коментарі Львівському порталу в пресслужбі поліції Львівщини повідомили, що за цим фактом вже ведуться слідчі дії.

Як розповіла у розмові з кореспондентом Львівського порталу речниця ГУНП у Львівській області Іванна Кутнів, 16-річна мешканка Закарпатської області вчора, 2 вересня, написала заяву у Шевченківському відділі поліції.

«Але оскільки вона неповнолітня, її не змогли допитати, мають бути присутні батьки або особи, які їх замінюють. Тому вона пообіцяла приїхати сьогодні з бабусею. Інформація про цю подію внесена до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження)», – зазначила вона.

Зараз правоохоронці проводять слідчі дії.

Як пише 24 канал, Людмила, мама хлопця, який є другом дівчат і з яким, як видно на відео, жінка сварилась на подвір’ї, розповіла у коментарі журналістам, як усе сталося. За словами жінки, її син приїхав допомогти дівчатам перевезти речі на іншу квартиру.

При цьому зазначається, що 16-річна та 17-річна подруги знайшли це житло на вулиці Хмельницького ще 3 липня, коли приїхали вступати в училище до Львова. Спочатку вони домовлялися орендувати її протягом 2 років навчання. Проте згодом студентки знайшли квартиру на Сихові, яка була ближче їм до навчального закладу.

Вони попередили власницю, що будуть з’їжджати. Тоді до них без попередження прийшла її мама і вимагала, аби дівчата негайно покинули квартиру, хоча вона була оплачена до 3 вересня.

«Згодом на підмогу приїхала сама власниця. Спочатку вона нагрубіянила хлопцеві на вулиці і навіть подряпала йому руку. Потім прийшла до дівчат і одразу запитала: «Хто з вас сирота?». За словами Людмили, дівчинка, яку власниця била, і справді сирота – у неї помер тато і вона живе з бабцею. Тому, ймовірно, власниця і вирішила «знущатися саме над нею». До того ж 1 вересня жінка написала у поліцію заяву на дівчат. Вона звинувачує їх у псуванні меблів та речей у квартирі. Мама хлопця відзначила, що насправді студентки там нічого не знищили і не поламали», – інформує 24 канал.