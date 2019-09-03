ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відзначили кращих підприємців

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 3 вересня, у День підприємця, у Львові відзначили кращих бізнесменів, які роблять вагомий внесок у розвиток міста та підтримують соціальні ініціативи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Відзнаки отримали керівники будівельних та виробничих компаній, ІТ-спеціалісти, ресторатори та інші бізнесмени:

  • ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» – за реалізацію якісної, здорової продукції і промоцію високої соціальної відповідальності, любов до своєї справи.
  • ТзОВ «Пас Україна» – за якісне забезпечення індивідуальних системних рішень для виробників побутової техніки, активне представництво продукції в усьому світі.
  • ПП «Мон Піус» – за дотримання високих стандартів якості у ресторанній галузі, вагомий внесок у розвиток гостинності Львова, щирість і душевність до своєї справи.
  • Перше інклюзивне ательє в Україні «Lady Di atelier» – за створення унікального дизайнерського одягу, любов до своєї справи, високу соціальну свідомість і реалізацію інноваційних інклюзивних проектів.
  • ІТ-компанія «KindGeek» – за вагомий внесок у розвиток сучасної ІТ-індустрії, ефективне впровадження передових технологічних інновацій і утвердження іміджу Львова в Україні та на міжнародному рівні.

Також з нагоди професійного свята подяки від міста отримали Андрій Левицький – засновник соціальної мережі Woodluck (за створення високоякісної екологічної продукції, розвиток соціального підприємництва і високий професіоналізм); Оксана Динік – директорка ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» (за вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва Львова, якісне виробництво продукції на основі передових технологiй і нових досягнень науки й технiки);  Олег Шишковський – директор ТЗОВ «Компанія «Цезар ЛВ» (за вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва Львова, високий професіоналізм, дотримання високих стандартів якості у будівельній галузі);  Станіслав Кузьма – директор ТзОВ «Західбудпроект» (за багаторічну сумлінну працю в будівельній галузі, високий професіоналізм, вагомий внесок у розбудову й благоустрій Львова).

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...