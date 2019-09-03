У Львові відзначили кращих підприємців

Сьогодні, 3 вересня, у День підприємця, у Львові відзначили кращих бізнесменів, які роблять вагомий внесок у розвиток міста та підтримують соціальні ініціативи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Відзнаки отримали керівники будівельних та виробничих компаній, ІТ-спеціалісти, ресторатори та інші бізнесмени:

ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» – за реалізацію якісної, здорової продукції і промоцію високої соціальної відповідальності, любов до своєї справи.

ТзОВ «Пас Україна» – за якісне забезпечення індивідуальних системних рішень для виробників побутової техніки, активне представництво продукції в усьому світі.

ПП «Мон Піус» – за дотримання високих стандартів якості у ресторанній галузі, вагомий внесок у розвиток гостинності Львова, щирість і душевність до своєї справи.

Перше інклюзивне ательє в Україні «Lady Di atelier» – за створення унікального дизайнерського одягу, любов до своєї справи, високу соціальну свідомість і реалізацію інноваційних інклюзивних проектів.

ІТ-компанія «KindGeek» – за вагомий внесок у розвиток сучасної ІТ-індустрії, ефективне впровадження передових технологічних інновацій і утвердження іміджу Львова в Україні та на міжнародному рівні.

Також з нагоди професійного свята подяки від міста отримали Андрій Левицький – засновник соціальної мережі Woodluck (за створення високоякісної екологічної продукції, розвиток соціального підприємництва і високий професіоналізм); Оксана Динік – директорка ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія» (за вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва Львова, якісне виробництво продукції на основі передових технологiй і нових досягнень науки й технiки); Олег Шишковський – директор ТЗОВ «Компанія «Цезар ЛВ» (за вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва Львова, високий професіоналізм, дотримання високих стандартів якості у будівельній галузі); Станіслав Кузьма – директор ТзОВ «Західбудпроект» (за багаторічну сумлінну працю в будівельній галузі, високий професіоналізм, вагомий внесок у розбудову й благоустрій Львова).

Фото: ЛМР