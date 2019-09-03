Під час Днів європейської спадщини розкажуть про відпочинок та розваги львів’ян у різні епохи

У Львові 6−8 вересня вдев’яте відбудуться Дні європейської спадщини, під час яких мешканці міста зможуть дізнатися маловідомі об’єкти спадщини, або такі, що зазвичай закриті для відвідувачів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогорічна тема Днів європейської спадщини — «Мистецтво і розваги львів’ян в часи #безінтернету». Відтак охоплюється доволі широкий проміжок часу — від заснування Львова і аж до 90-х років минулого століття. У відвідувачів буде можливість потрапити на екскурсії за лаштунки цирку і театрів. Не менш цікавими будуть і лекції: святкування Дня міста у різні епохи, розвиток фотографічного мистецтва, відпочинок львівської інтелігенції та, навіть, розваги в часи війни. Відвідувачі також дізнаються більше про львівське повітроплавання та перший у місті кегельбан, зможуть потрапити на майстер-клас з ведення театральної ляльки та долучитися до давніх галицьких забав.

«Ми вже вдев’яте організовуємо цей захід, але кожного року, як вперше, адже тема — щоразу інша. Загалом, цьогоріч у межах Днів європейської спадщини відбудеться 65 подій: як з обмеженою кількістю місць, так і з вільним входом. Ми очікуємо близько 1 500 відвідувачів», — зазначила в.о. начальника управління туризму ЛМР Галина Гриник.

Як зазначають організатори, усі заходи в рамках Днів європейської спадщини є безкоштовними і базуються на ініціативі людей, яким не байдужа історія їхнього міста. Кількість місць на більшість заходів — обмежена. Реєстрація на події триває з 2 до 5 вересня на сайті www.lviv.travel, а також за телефоном +38 067 37 33 652.

«Вчора після обіду була відкрита реєстрація на події, та вже за 30 хвилин на 4 з них вона була закрита — так багато охочих. Львів’яни цікавляться історією міста і це, звісно, не може не тішити. А для тих, хто ще не встиг зареєструватися, зазначимо, щоб не хвилювались, адже подій вистачить на всіх», — відзначила координаторка Днів європейської спадщини у Львові Юлія Доліба.

Повна програма Днів європейської спадщини — за посиланням: https://lviv.travel/ua/events/dni-evropeiskoyi-spadshchini-2019.