Партія Медведчука думає оскаржити зняття недоторканності з нардепів

У фракції «Опозиційна платформа – За життя» припускають, що оскаржать у Конституційному суді зняття недоторканності з депутатів Верховної Ради України. Про це сьогодні, 3 вересня, УП повідомили депутати цієї фракції у кулуарах парламенту.

«Будем (оскаржувати – ред). Думаю, наступного тижня», – заявив депутат партії «Опозиційна платформа – За життя» Василь Німченко.

«Наша фракція дуже дружна, ми рішення відповідне (про оскарження – ред) будемо приймати на фракції. Якщо таке рішення буде прийнято, то ми, звичайно ж, підпишемо подання на розгляд Конституційного судк щодо прийняття цього законопроєкту. Поки такого рішення немає, але воно, можливо, буде», – додав нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Чорний.

Водночас депутати стверджують, що рішення про зняття недоторканності було ухвалене з порушення регламенту Верховної Ради. Зокрема, за словами Німченка, проєкт направляли у комітет для доопрацювання, але документ не був доопрацьований.

Своєю чергою депутат Чорний не став уточнювати, які саме норми були порушені під час голосування, зазначивши, що їх було багато, але «проста людина цього не зрозуміє».

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада України скасувала недоторканність народних депутатів. Таке рішення підтримали 373 народні депутати.

Раніше Конституція України передбачала, що для того, аби оголосити народному депутату підозру, затримати його чи заарештувати, правоохоронцям потрібна згода Верховної Ради. Тепер цю норму із Конституції виключили. Відповідні законодавчі зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року.