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На Стрийщині біля будинку знайшли тіла жорстоко вбитих чоловіка та жінки

Вероніка Рой

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У селі в Стрийському районі біля житлового будинку виявили тіла жорстоко вбитих чоловіка та жінки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До поліції 31 серпня надійшло повідомлення від голови одного з сіл Стрийського району про те, що в будинку, який належить 58-річному місцевому мешканцю, було виявлене тіло людини без ознак життя, зашите у мішок.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу загиблої – нею виявилась 37-річна мешканка села. Жінка більше двох тижнів вважалася безвісти зниклою. Окрім того, неподалік будинку, у траві, правоохоронці виявили тіло господаря помешкання без ознак життя з різаною раною шиї. Поруч із тілом лежала коса із слідами крові», – повідомляють у поліції.

За фактом смерті жінки відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, за фактом смерті чоловіка – за ч.1 ст.115115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «самогубство».

Тіла скеровані на судово-медичну експертизу, поліцейські встановлюють обставини події. Проводяться досудові розслідування.

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