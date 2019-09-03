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Львів’яни просять продовжити графік руху трамвая на Сихів

Наталя Дуляба

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Львівську міську раду просять продовжити графік руху трамвая №8, що сполучає Сихів із центром міста, і додати на рейс ще один вагон після 23:00 год. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

 

Автор петиції Андрій Матейчук зауважує, що останній трамвай на Сихів із пл. Соборної відправляється о 23:15 год. Втім львів’ян, які працюють допізна, не встигають на останній рейс.

«Пропоную призначити ще один додатковий трамвай о 23:30 у напрямку Сихова замість того, щоб їхати в депо. Люди мають право гідно добиратись додому», – наголосив Андрій Матейчук.

Для того, що міська рада Львова розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме  до початку листопада.

Зазначимо, що згідно з графіком роботи трамвая №8, оприлюдненим на порталі Easyway.Львів, перший вагон відправляється о 06:10 год., а останній – о 00:20 год. Інтервал руху – 3-5 хв.

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