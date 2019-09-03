Львів’ян кличуть у собор святого Юра помолитися перед чудотворною іконою

У середу, 4 вересня, вірян запрошують в Архикатедральний собор святого Юра на спільну молитву вервиці перед Теребовлянською чудотворною іконою Богородиці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив капелан Львівської міської ради отець Павло Дроздяк, передає Львівський портал.

Молитовний вечір у соборі Юра розпочнеться о 18:00 год. із Божественної літургії. Опісля – вервиця перед Теребовлянською чудотворною іконою Богородиці.

«Молитимемося вервицю за наших дітей та молодь, наші сім’ї та у всіх наміреннях і потребах, із якими приходимо перед обличчя нашої Матері. У часі випробувань вимолюймо опіки Пресвятої Богородиці, яка є нашою найбільшою заступницею і опорою, складаймо свої прохання перед ликом Її славної ікони, творімо спільноту любові під Її покровом», – написав отець Павло Дроздяк.

Зазначимо, що Теребовлянська чудотворна ікона Божої Матері є однією з найстаріших «плакучих» ікон України. Свого часу вона перебувала у монастирській церкві василіянської чернечої обителі Преображення Господнього. Перша письмова згадка про Теребовлянський василіанський монастир датується 1650 роком.

Відомо, що у 1651 році за посередництвом молитви до Теребовлянської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці жителі краю оборонили теребовлянський замок від турків і татар. У 1704 році під час облоги Львова шведами завдяки ревним молитвам мешканців перед цією іконою Пречиста Діва врятувала місто від розорення шведськими військами.

25 червня 2001 року Іван Павло ІІ особисто коронував ікону Теребовлянської Богородиці під час свого офіційного візиту до Львова.

Фото: pilgrimage.in.ua