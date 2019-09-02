Поліцейські встановили неповнолітніх хлопців, які під час лінійки у львівській школі кинули іграшку-слайм

Сьогодні, 2 вересня, в учасників урочистої лінійки у львівській школі № 24 імені Марії Конопницької невідомі кинули іграшки-слайм. Правоохоронці вже встановили осіб, які це вчинили. Ними виявилися два 15-річних хлопці. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила речниця ГУНП у Львівській області Іванна Кутнів.

Зазначимо, у мерії Львова раніше повідомили, що під час урочистих заходів у школі невідомі особи із сусіднього будинку кинули невідомі речі, ймовірно — каміння. Міський голова Львова Андрій Садовий провів телефонну розмову з керівником Управління СБУ у Львівській області, в.о. начальника управління поліції з вимогою негайної реакції на події, що трапились.

«Зараз, спільно з правоохоронцями, проводиться обстеження району, з метою пошуку порушників правопорядку. Ці люди мають бути знайдені та притягнуті до відповідальності», — повідомив Андрій Садовий.

У Нацполіції Львівщини уточнили, що під час урочистої лінійки кинули іграшку-слайм, в народі яка більше відома як «лизун». Іграшка складається з в’язкого желеподібного матеріалу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«Поліцейські встановили осіб, які їх кинули цю іграшку — це два 15-річних хлопці. Один з них навчається в цій школі, а інший — прийшов до нього в гості, оскільки в нього «лінійка» закінчилася швидше. Зараз вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності», – зазначила Іванна Кутнів.