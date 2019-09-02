ОСТАННІ НОВИНИ

Нині на Донбасі від ворожого обстрілу загинув український воїн

Соломія Головіна

|

На Донбасі сьогодні, 2 вересня, внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Як зазначається, від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 1 обстріл: неподалік Водяного – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:
поблизу Новотошківського – з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

Водночас у пресцентрі ООС повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...