Нині на Донбасі від ворожого обстрілу загинув український воїн

На Донбасі сьогодні, 2 вересня, внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Як зазначається, від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 1 обстріл: неподалік Водяного – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:

поблизу Новотошківського – з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

Водночас у пресцентрі ООС повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув.