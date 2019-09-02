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Новий навчальний рік в Академії сухопутних військ розпочали з урочистостей

Вероніка Рой

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У Національній академії сухопутних військ урочисто відзначили День розпочали новий навчальний рік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

 

Захід розпочався з традиційного підняття державного прапора України та прапора Сухопутних військ ЗС України. Згодом гості привітали вихованців Академії, а особливо першокурсників, із початком нового навчального року та побажали їм успіхів в опануванні військовою наукою та в службі.

Усіх курсантів та їхніх наставників з нагоди початку нового навчального року благословив на добре навчання та викладання військовий капелан отець Юрій Балух.

Після цього заступник Командувача Сухопутних військ з логістики – начальник логістики генерал-лейтенант Сергій Кропивченко разом із представниками керівництва навчального закладу урочисто передав символічний ключ до знань та залікову книжку курсанта Національної академії сухопутних військ першокурсникам.

Завершилися урочисті заходи традиційним проходженням особового складу Академії урочистим маршем.

Фото: Академія сухопутних військ

 

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