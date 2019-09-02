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«Не списуйте та поважайте своїх вчителів»: Зеленський дав поради першокласникам

Вероніка Рой

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З нагоди початку нового навчального року президент Володимир Зеленський дав поради українським першокласникам. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

 

«Сьогодні тисячі українських першачків переступили шкільний поріг. На вас чекають найцікавіші роки життя. Тож дозвольте дати вам декілька порад. Не менторських, а суто людських», – написав Зеленський.

Отож, поради від президента такі:

  • Ніколи не думайте: «Це мені в житті взагалі не знадобиться». Повірте, я знаю, про що кажу.
  • Не списуйте. Будьте самостійними.
  • Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили «домашку». Будьте особистостями.
  • Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі.
  • Поважайте своїх учителів. Вони будуть для вас другими батьками.
  • Допомагайте однокласникам. Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю.
  • І пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка «Порядність і людяність». Але я вірю, що в кожного з вас із цього «предмета» буде тверда 12-ка!

Нагадаємо, сьогодні в Україні вперше за шкільні парти сіли понад 400 тисяч дітей.

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