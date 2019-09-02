«Не списуйте та поважайте своїх вчителів»: Зеленський дав поради першокласникам

З нагоди початку нового навчального року президент Володимир Зеленський дав поради українським першокласникам. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні тисячі українських першачків переступили шкільний поріг. На вас чекають найцікавіші роки життя. Тож дозвольте дати вам декілька порад. Не менторських, а суто людських», – написав Зеленський.

Отож, поради від президента такі:

Ніколи не думайте: «Це мені в житті взагалі не знадобиться». Повірте, я знаю, про що кажу.

Не списуйте. Будьте самостійними.

Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили «домашку». Будьте особистостями.

Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі.

Поважайте своїх учителів. Вони будуть для вас другими батьками.

Допомагайте однокласникам. Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю.

І пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка «Порядність і людяність». Але я вірю, що в кожного з вас із цього «предмета» буде тверда 12-ка!

Нагадаємо, сьогодні в Україні вперше за шкільні парти сіли понад 400 тисяч дітей.