Львівщина потрапила у трійку лідерів за кількістю першокласників

Цьогоріч у школах Львівщини вперше за парти сіли 29 649 дітей. Відтак Львівщина потрапила в трійку лідерів із кількості першокласників. Про це повідомили в департаменті освіти і науки Львівської ОДА, передає пресслужба відомства.

«2019/2020 навчальний рік – це другий рік, коли всі українські школи навчатимуть класи за новим Державним стандартом «Нова українська школа». Є такі, а це 9 шкіл Львівщини, які цього року мають пілотування 3-класу НУШ. Звичайно, Міністерство освіти і науки визначило та запропонувало вчителям теми для перших уроків відповідно до програми НУШ. Але хочу зазначити, що вчителі самостійно визначають те, як і чим буде наповнений урок», – розказала директор департаменту освіти і науки Любомира Мандзій.

Також Любомира Мандзій зазначила, що шкільний дзвоник багато школярів почули не першого вересня, а другого, через те, що навчальні заклади самі вирішували, коли і як розпочинати навчальний рік.

Фото: ЛОДА