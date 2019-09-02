Львівщина – друга в Україні за обсягом прийнятого в експлуатацію житла

За пів року на Львівщині прийнято в експлуатацію 632,9 тис. м2 загальної площі житла (нове будівництво), що на 48,3% більше ніж за відповідний період попереднього року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як інформує Головне управління статистики у Львівській області, за обсягом прийнятого житла область серед регіонів України посіла 2-е місце.

Упродовж січня – червня 2019 року здано в експлуатацію 6725 квартир. Середня площа однієї новозбудованої квартири становила 94,1 м2 загальної площі.

Більше половини (56,6%) загальної площі житла припадає на одноквартирні будинки, переважно приватні будинки садибного типу, прийняття яких збільшилось в 1,8 раза і становило 358,0 тис м2. У будинках з двома та більше квартирами здано в експлуатацію 274,9 тис м2 загальної площі житла, що на 22,0% більше у порівнянні з січнем-червнем 2018 року.

У Львові здано в експлуатацію 260,0 тис м2 житла (41,1% від загального обсягу), що порівняно з січнем–червнем 2018 року на 18,0% більше. Суттєві обсяги житла прийняті у Пустомитівському (16,3%), Яворівському (8,1%) та Жовківському (5,1%) районах.