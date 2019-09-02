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Львів’ян кличуть у музей Андрея Шептицького на виставку картин Марії Примаченко

Вероніка Рой

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Національний музей імені Андрея Шептицького запрошує львів’ян у Історичний комплекс, що на вул. М. Драгоманова, 42, на відкриття виставки творів Марії Примаченко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Виставка репрезентує мистецький спадок художниці 1960−1990-х років: понад шістдесят робіт із приватної колекції (Київ) та зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького.

Марія Примаченко — яскрава представниця «наївного» мистецтва, Народна художниця України, лауреатка Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. У її творчості органічно поєдналися витоки українського живописного та поетичного фольклору. Художниця, спираючись на неперервність традицій і досвід кількох поколінь народних митців, виробила свій мистецький стиль, у межах якого — нескінченні варіанти декоративних, орнаментальних і жанрових композицій. Послідовно утверджуючи невичерпну віру в добро та любов до всього прекрасного, вона створила власний світ образів і символів — органічний сплав нового й традиційного. В основі творчого методу мисткині превалюють дитяча безпосередність і простота відображення, дивна фантазія і незглибима народна мудрість.

Завдяки своєму таланту і копіткій щоденній праці, Марія Примаченко досягла світового визнання та посіла одне з найпочесніших місць серед визначних майстрів «наївного» малярства — поряд з Анрі Руссо, Ніко Піросмані, Іваном Генераличем, Никифором Дровняком.

Виставка експонуватиметься від завтра, 3 вересня, та триватиме до 20 жовтня.

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