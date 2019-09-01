У Німеччині під час концерту впав екран: 28 людей потрапили до лікарні

В Ессені на заході Німеччини в сильну грозу на концерті під відкритим небом звалився світлодіодний екран, розташований поблизу сцени, постраждало 28 осіб. Про це повідомляє Укрінформ з посиалнням на DW.

«Це сталося увечері в суботу, 31 серпня, під час виступу реп-виконавців Мартена Ласіні, що працює під псевдонімом Marteria, і Беньяміна Гріффі, відомого як Casper. У момент виходу музикантів на сцену на концерті перебувало 18 тисяч слухачів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 28 людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення. Постраждалих доправили до лікарні Ессена. Ще 150 відвідувачам лікарі надали допомогу на місці.

Фото: dpa/M. Kusch