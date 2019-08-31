За ніч львівські патрульні спіймали дев’ятьох п’яних водіїв

Цієї ночі патрульні Львівщини зупинили дев’ятьох п’яних водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

На всіх кермувальників поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали за ст.130 КУпАП (керування в нетверезому стані) Надалі остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суд.

«Від 1, 8 проміле до 3 проміле алкоголю в крові – це середньо-важкий ступінь алкогольного сп’яніння, внаслідок якого відбувається дезорієнтація, плутаність свідомості, запаморочення. Окрім того, в такому стані людина не здатна адекватно оцінювати швидкість навколишніх предметів», – наголошують у патрульній поліції.