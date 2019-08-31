У Стрию «Фольксваген» збив батька з двом дітьми: 4-місячний хлопчик помер у реанімації

Вчора, 30 серпня, близько 20:22 год. у місті Стрий на вул. Галицькій автомобіль «Фольксваген Т-5» збив батька з двома дітьми. Чотиримісячний хлопчик помер у реанімаційному відділенні лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Т-5», 60-річний житель міста Моршин, скоїв наїзд на 40-річного місцевого мешканця та двох його неповнолітніх дітей.

Внаслідок ДТП 4-місячний хлопчик помер від отриманих травм у лікарні. Його дворічна сестричка госпіталізована у травматологію, у неї діагностували струс головного мозку, забійні рани губи та лобної ділянки. Їх батько також госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та іншими тілесними ушкодженнями.

Водій автомобіля затриманий в порядку ст.208 КПК України. Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.