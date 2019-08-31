У Львові патрульні затримали двох п’яних дівчат за дебош на зупинці та безквитковий проїзд

У Львові на зупинці громадського транспорту на вулиці І. Франка патрульні затримали нетверезих дівчат, які нецензурно висловлювалися та за безквитковий проїзд у електротранспорті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Патрульних на місце події викликала контролер електротранспорту і повідомила, що двоє пасажирів не мають квитка і перебувають в стані алкогольного сп’яніння. На місце приїхали велопатрульні.

«Дівчата продовжували поводити себе неадекватно, тому 19-річну львів’янку затримали і доставили у Галицький відділ поліції де на неї склали адмінматеріали: за дрібне хуліганство, винесли постанову за появу в нетверезому стані у публічному місці та за безквитковий проїзд, а також протокол затримання. А неповнолітню супутницю запросили у відділок, куди приїхали її батьки і з ними в подальшому працювали представники ювенальної превенції», – йдеться у повідомленні.

Фото: патрульні