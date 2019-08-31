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Під час пожежі у житловому будинку в Стрию постраждав 67-річний чоловік

Вероніка Рой

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Сьогодні близько 01:38 год. м. Стрий на вул. Січових Стрільців, 18 в квартирі 5-поверхового житлового будинку сталася пожежа, внаслідок якої постраждав 67-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

Як повідомляється, внаслідок пожежі чоловік отруївся продуктами горіння. Потерпілого у важкому стані госпіталізований у Стрийську центральну районну лікарню. Також рятувальники вивели на свіже повітря із задимленого будинку 6 людей, з них 2 дітей.

Пожежу локалізовано о 02:12, ліквідовано о 02:22 в складі 2-х ланок газодимозахисної служби.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 8 кв.м, пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини виникнення пожежі та причину загоряння з’ясовують правоохоронці.

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