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Наступної неділі у Парку культури маленьким львів’янам презентуватимуть різні гуртки та клуби

Вероніка Рой

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З вересня всі міські позашкільні заклади для дітей розпочнуть свою діяльність після канікул. Для ознайомлення дітей з усіма гуртками, які діють у Львові, 8 вересня у Парку культури організують масштабний захід — Територія дитячого дозвілля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«8 вересня у Львові відбудеться найбільший дитячий і водночас творчий захід Львова — Територія дитячого дозвілля. На заході будуть представлені всі наші дитячі клуби та позашкільні заклади (центри творчості, гуртки тощо). Це добра нагода показати батькам можливості, які дає місто в сфері розвитку дітей та ознайомити їх з усіма нашими гуртками», — розповіла координаторка Дитячих клубів міста Львова, керівниця відділу молоді управління молоді і спорту ЛМР Діана Наорлевич.

Такий захід у Львові проводять не вперше, але лише минулого року він став дуже масштабним. На Території дитячого дозвілля будуть діяти намети із майстер-класами, сцена з різними виступами та спортивні зони, відтак діти зможуть спробувати реалізувати себе у різних сферах.

Захід буде 8 вересня з 12.00 до 16.00 год. перед входом в парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького. Батьків запрошують приводити своїх дітей та спільно обирати ті гуртки, які будуть розвивати їхню малечу.

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