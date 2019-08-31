На Янівському цвинтарі відкрили «Дзвін Пам’яті» за невинно вбитими українцями

Сьогодні на Меморіалі жертв політичних репресій комуністичного режиму в Україні, що на Янівському цвинтарі, відкрили архітектурно-скульптурну композицію «Дзвін Пам’яті». Так вшанували тисячі невинно вбитих українців у 1839−1941 роках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Це лише одна із історичних сторінок репресій української нації, яка має стати прикладом для всього світу та об’єднати для боротьби проти політичних репресій. Нам не 28 років — нам сотні років боротьби за незалежність. Я вдячна найкращим синам та дочкам України за той патріотичний простір, що нас оточує, за спільну роботу і результат, який ми сьогодні бачимо. Ми всі разом зробили цей Меморіал і я щаслива, що сьогодні ми бачимо такий результат», — зазначила голова Всеукраїнської Ліги Українських жінок, перший заступник голови Національної Ради жінок України Марія Петрова.

Як повідомляють організатори заходу, меморіал є запізнілою даниною тисячам невинно убієнних священиків, монахів та монахинь, робітників, інтелігенції — усім українкам і українцям, яких у червні 1941 року судилось до дна випити криваву чашу московського комуно-більшовицького геноциду на землях Західної України.

«За період з 1939 до 1941 років із Західної України було депортовано близько 1,2 млн осіб. Це були найстрашніші репресії після періоду колективізації в СССР. Радянська влада репресувала в 3−4 рази більше людей, ніж гітлерівський режим у період своєї окупації. Значна частина депортованих, серед них жінок та дітей, загинуло від морозів, хвороб, виснаження й голоду.

Кількість жертв у тюрмах Львова оцінюється приблизно в 4000 осіб. Хоча дані далеко не повні, можна скласти уявлення про масштаби в’язничного терору при відступі більшовиків із Західної України. В юрмах Західної України на початковому етапі війни закатовано орієнтовно 22000 осіб», — повідомили організатори.

Фото: ЛМР