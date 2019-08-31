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На Радехівщині Daewoo Lanos злетів у кювет та зіткнувся з деревом: п’ятеро людей – у лікарні

Вероніка Рой

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Вчора, 30 серпня, у Радехівському районі автомобіль Daewoo Lanos злетів у кювет. Внаслідок ДТП травми отримали п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комункації поліції у Львівській області.

 

Як повідомляється, ДТП сталася близько 17:00 год., в с. Сабанівка, Радехівського району, на автодорозі «Львів-Луцьк».

«Водій автомобіля Daewoo Lanos, 72-річний мешканець м. Львова, не обрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням, з’їхав в кювет де зіткнувся із деревом. Внаслідок ДТП 5 осіб, у тому числі 11-річна дитина, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані в Червоноградську ЦРЛ», – йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються.

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