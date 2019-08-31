На Львівщині 21-річній хлопець «замінував» виправну колонію, в якій відбуває покарання

Поліцейські викрили 21-річного зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування виправної колонії на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Миколаївське відділення поліції 30 серпня о 19.53 зателефонував анонім та повідомив, що Миколаївську виправну колонію заміновано. На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог та фахівці інших служб, які залучаються у таких випадках. Вибухонебезпечних предметів на території закладу виявлено не було.

Правоохоронцями було встановлено, що неправдиве повідомлення про замінування надав 21-річний мешканець Дрогобицького району, котрий відбуває покарання за крадіжки та пограбування у цій колонії.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

З’ясовуються усі обставини події. Проводиться досудове розслідування.