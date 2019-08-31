На Городоцькій маршрутка збила 49-річного львів’янина

Вчора, 30 серпня, близько 22:51 год. у Львові на вулиці Городоцькій маршрутка збила 49-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що водій маршрутки, 56-річний житель Жовківського району, здійснив наїзд на 49-річного львів’янина. Пішохід госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні.

Встановлюються обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.