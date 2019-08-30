Євробачення-2020 відбудеться у Роттердамі

Організатори «Євробачення» повідомили 30 серпня, що Роттердам (Нідерланди) обране як місто-господар 65-го пісенного конкурсу в 2020 році. Про це пише «Радіо Свобода».

Як йдеться на сайті конкурсу, Роттердам переміг у «напруженій» боротьбі інше місто у Нідерландах – Маастрихт.

«Роттердам проявив фантастичний ентузіазм і бажання та має необхідні можливості для прийому делегацій з понад 40 країн у травні наступного року», – заявив виконавчий директор конкурсу Джон Ола Сенд.

Повідомляється, що проходитиме «Євробачення» на арені Ahoy Rotterdam, збудованій у 1970 році.

Роттердам – найбільше портове місто в Європі, торік через нього перевезли 469 мільйонів тонн товарів. З точки зору логістики порт має велике значення для імпорту та експорту продукції для Європи. У цьому місті на півдні Нідерландів проживає понад 630 тисяч людей.

Намір організувати та провести пісенний конкурс «Євробачення» у 2020 році раніше заявили, крім Роттердама, також Амстердам, Гаага та Маастрихт.

Право на проведення конкурсу наступного року отримали Нідерланди після перемоги свого представника Дункана Лоуренса з піснею Arcade на цьогорічному конкурсі, який проходив в ізраїльському Тель-Авіві.

Фото: mapme.club