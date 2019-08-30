Верховний Суд скасував земельну ухвалу мерії, видану для готелю в центрі Львова

Верховний Суд України визнав протиправною та скасував земельну ухвалу, якою ще у 2016 році Львівська міська рада дозволила фірмі змінити цільове призначення земельної ділянки в самому центрі для того, щоб обслуговувати на ній готель. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Так, Верховний Суд України скасував ухвалу мерії від 20 жовтня 2016 року «Про надання ТзОВ “Будівельний альянс“ дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на просп. Свободи, 45».

«31 липня цього року Верховний Суд задоволив касаційну скаргу заступника прокурора області, скасував постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 18.09.2017, залишив в силі постанову Львівського окружного адміністративного суду від 08.06.2017, якою задоволено позовні вимоги керівника Львівської місцевої прокуратури №1 про визнання протиправною та скасування ухвали органу місцевого самоврядування», – йдеться в повідомленні.

В ухвалі фігурувала земельна ділянка площею 0,0445 га на просп. Свободи, 45 для обслуговування будівлі готелю. При цьому частина цієї ділянки розташована у межах червоних ліній, де заборонене капітальне будівництво та висадка багаторічних насаджень.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Спірна ділянка розташована в історичному ареалі Львова, на ній знаходиться пам’ятка культури місцевого значення, а тому належить до земель історико-культурного призначення (ч.1 ст.34 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

«Неправомірність ухвали міської ради полягає у тому, що при наданні Товариству з обмеженою відповідальністю дозволу на виготовлення проєкту землеустрою змінено цільове призначення земельної ділянки із земель історико-культурного призначення на землі житлової та громадської забудови», – наголошують у прокуратурі Львівщини.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Будівельний альянс» існує з 2000 року і зареєстроване саме на просп. Свободи, 45. За цією адресою знаходиться готель «Панорама».

Засновниками фірми є ТзОВ «Компанія з управління активами «Оптіма-Капітал», тернополянин Андрій Вільчинський та киянин Віталій Ломакович (володіє 61% «Будівельного альянсу»).

Основний вид діяльності ТзОВ «Будівельний альянс» вказаний як діяльність готелів, втім компанія також має ліценізії на роботу з важкою будівельною технікою, на торгівлю алкоголем і тютюном. Розмір статутного капіталу – 20,5 мільйона гривень.