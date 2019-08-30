Під час екофоруму львів'ян вчитимуть перетворювати відходи на енергію

На «Арені Львів» 12–13 вересня відбудеться LVIV ECO FORUM 2019, який об’єднає 1000 учасників та 50 спікерів-експертів із 20 країн світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«LVIV ECO FORUM 2019 (#LEF2019) є найбільшою галузевою комунікаційною платформою, яка об’єднує представників з українського водного ринку, альтернативного джерела енергії, поводження з відходами й перетворення їх на енергію, кліматичні зміни, еко-урбанізм, бізнес-компанії та міжнародні інвестори, які орієнтуються на розвиток галузі та інвестиційний потенціал сектору», – повідомляють організатори.

На екофорумі обговорять теми: управління водними ресурсами, поводження з відходами, генерація альтернативної енергії, еко-урбанізм, глобальні кліматичні зміни, кліматична політика.