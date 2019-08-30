У Львові за понад 8 мільйонів проведуть ремонт у трьох школах

У трьох навчальних закладах Львова за 8,4 мільйона гривень проведуть ремонтні роботи. Відповідне рішення прийняв сьогодні, 30 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради, передає прес-служба ЛМР.

«Пропонується виділити з резервного фонду 8,4 млн грн на ремонтні аварійно-відновлювані роботи у трьох закладах освіти: це підпірно-огороджувальна стінка Львівської академічної гімназії, конструкційні елементи і даховий фасад СШ № 62 і підпірно-огороджувальна стінка ліцею № 28», — доповіла в.о. заступника директора департаменту фінансової політики ЛМР Ліліана Римар.

Згідно з прийнятим рішенням передбачено виділити з резервного фонду міського бюджету м. Львова через передачу коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) управлінню освіти кошти в сумі 8 441 401 грн, у тому числі: