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У Львові відремонтують пішохідний перехід над залізничною колією між вулицями Чернеча Гора і Вільде

Вероніка Рой

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Сьогодні, 30 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про передачу на баланс ЛМКП «Львівводоканал» пішохідного переходу над залізничною колією між вул. Чернеча Гора і вул. І.Вільде. Підприємство проведе ремонт моста і передасть його парку «Знесіння». Про це повідомляє пресслужба мерії Львова.

 

Як відзначила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, міст над залізничною колією між вул. Чернеча Гора і вул. І. Вільде знаходиться в поганому стані, не перебуває на балансі.

Виконавчий комітет погодив передачу цього переходу на баланс ЛМКП «Львівводоканал» для проведення ремонтних робіт. Опісля передбачено передати його на баланс парку «Знесіння».

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