У Львові близько 60 дітей із малозабезпечених сімей приладдя для школи

Сьогодні близько 60 дітей з малозабезпечених сімей отримали шкільні портфелики та канцелярське приладдя з нагоди початку нового навчального року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Захід відбувся на території Дошкільного закладу освіти БФ «Карітас-Львів УГКЦ» — Кризовий центр «Діти вулиці» (вул. Костя Левицького, 111). Розпочався він з гімну України та молитви за гарний початок навчального року. Також БФ «Карітас-Львів УГКЦ» організував для дітей конкурс — вікторину, переможці якого отримали солодкі подарунки. Після урочистої частини діти мали змогу поласувати різноманітними смаколиками.

Акція «Шкільний портфелик» спрямована на допомогу дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не в змозі придбати шкільне приладдя.

Цю акцію організував БФ «Карітас-Львів УГКЦ», за фінансової підтримки управління соціального захисту ЛМР та меценатів.

Фото: ЛМР