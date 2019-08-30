ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові близько 60 дітей із малозабезпечених сімей приладдя для школи

Вероніка Рой

|

Сьогодні близько 60 дітей з малозабезпечених сімей отримали шкільні портфелики та канцелярське приладдя з нагоди початку нового навчального року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Захід відбувся на території Дошкільного закладу освіти БФ «Карітас-Львів УГКЦ» — Кризовий центр «Діти вулиці» (вул. Костя Левицького, 111). Розпочався він з гімну України та молитви за гарний початок навчального року. Також БФ «Карітас-Львів УГКЦ» організував для дітей конкурс — вікторину, переможці якого отримали солодкі подарунки. Після урочистої частини діти мали змогу поласувати різноманітними смаколиками.

Акція «Шкільний портфелик» спрямована на допомогу дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не в змозі придбати шкільне приладдя.

Цю акцію організував БФ «Карітас-Львів УГКЦ», за фінансової підтримки управління соціального захисту ЛМР та меценатів.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...