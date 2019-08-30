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Судитимуть мешканця Львівщини, який підозрюється у жорстокому вбивстві чоловіка

Вероніка Рой

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Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід 42-річному мешканцю Львівщини, який підозрюється у вбивстві чоловіка. Підозрюваний наніс потерпілому 10 ударів по голові, а також вдарив поплічною палкою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Встановлено, що чоловік уже раніше притягався до кримінальної відповідальності, а на момент вчинення нового правопорушення перебував напідпитку.

«Зловмисник завдав близько десяти ударів руками по голові та тілу потерпілому, а також один удар попільничкою у голову. Після цього постраждалий впав, проте лиходій продовжив наносити удари. Незадовго чоловік помер. З’ясувалось, що причиною конфлікту став раптовий конфлікт на ґрунті особистих неприязних стосунків», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Так, Личаківським районним судом м. Львова злочинцю обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

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