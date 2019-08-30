Студенти-медики у Львові склали клятву Гіппократа

Сьогодні, 30 серпня, на площі біля адміністративного корпусу Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відбулось урочисте засідання Вченої ради університету з нагоди Дня знань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Все, що ви в університеті будете вивчати, є надзвичайно важливим. Будьте гідними професії лікаря гордими за себе, наполегливо працюйте, щоб вами пишались рідні, близькі та викладачі» ,– зазначив в.о директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.

Опісля, студенти урочисто зачитали клятву Гіппократа та одягнули білі халати. На новий навчальний рік студентів-медиків поблагословив Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк.

Фото: ЛОДА