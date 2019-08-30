Садовий створив для своїх підлеглих Кодекс етичної поведінки

У Львівській міській раді напрацювали Кодекс етичної поведінки посадовців, працівників виконавчих органів та установ, підприємств, організацій, що підпорядковуються мерії. Про це повідомляє Львівський портал.

Такий кодекс у мерії вирішили розробити, щоб встановити і запровадити морально-етичні принципи, єдині норми і правила поведінки посадовців. Таким чином сподіваються «забезпечити довіру і повагу львів’ян до міської ради».

Кодекс етичної поведінки передбачає, що працівники міської ради мають любити Львів, турбуватись про його екологію і безпеку, інвестиційну привабливість, а також пропагувати збереження європейської спадщини.

Напрацьованих норм кодексу повинні будуть дотримуватись міський голова Львова, посадовці, працівники міської ради та її виконавчих органів, посадові особи і працівники підпорядкованих установ, комунальних підприємств.

У документі закладені й цінності, яких повинні дотримуватись посадовці мерії. Це, зокрема, гідність, професіоналізм, доброчесність, справедливість, відповідальність. Також вони мають політично нейтральними, нетерпимими до корупції й дотримуватись принципу гуманізму.

У кодексі також прописали права працівників мерів, стандарти поведінки та окреслили, що ж таке неприйнятна поведінка. До неї віднесли зловживання владою, повноваженнями та впливом, робота в умовах конфлікту інтересів, зловживання чи привласнення ресурсів, які є у розпорядженні у зв’язку з виконанням службових обов’язків тощо.

Львівський портал подає окремі частини розробленого Кодексу етичної поведінки посадовців Львівської міської ради, втім із повним його текстом можна ознайомитися тут.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Водночас у Ратуші запланували розробити і ввести систему сповіщень щодо неприйнятної поведінки посадовців та інші порушення, вказані у кодексі. Самі ж працівники про порушення поведінки своїх колег зможуть повідомляти в Адміністрацію міського голови.

Зазначимо, що питання про затвердження Кодексу етичної поведінки вже двічі виносили на засідання виконавчого комітету, проте щоразу його переносили. Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що таке положення є дуже важливим, тому запропонував журналістам, активістам та просто небайдужим львів’янам висловлювати свої зауваження та пропозиції.

«Спілкування з людьми є критично важливим, також важлива етичність спілкування. Розумію, що дуже часто є люди, які мають професію конфліктувати, розумію, що сьогодні багато криміналітету створили громадські організації і імітують громадську діяльність. Це є, але це жодним чином не скасовує необхідність урядників в місті мати повагу та пошану до усіх мешканців і робити свою роботу якісно… Потрібно, щоб всі максимально долучились і тоді ми винесемо цей кодекс на голосування. Важливо, щоб документ був досконалий», – цитує Садового пресслужба мерії.

Відтак Кодекс етичної поведінки посадовців міськради Львова мають затвердити на одному з найближчих засідань виконавчого комітету.