На Жовківщині в кювет злетіло авто: загинув 26-річний водій

У селі Глинськ на Жовківщині авто «Форд Фієста» злетіло в кювет. Внаслідок цього загинув 26-річний водій. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Трагедія сталася 29 серпня близько 03:00.

Водій автомобіля «Форд Фієста», місцевий мешканець, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого злетів автомобілем в кювет та перевернувся. Внаслідок отриманих травм водій помер на місці події.

Обставини події встановлюються.