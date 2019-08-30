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На Жовківщині в кювет злетіло авто: загинув 26-річний водій

Соломія Головіна

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У селі Глинськ на Жовківщині авто «Форд Фієста» злетіло в кювет. Внаслідок цього загинув 26-річний водій. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Трагедія сталася 29 серпня близько 03:00.

Водій автомобіля «Форд Фієста», місцевий мешканець, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого злетів автомобілем в кювет та перевернувся. Внаслідок отриманих травм водій помер на місці події.

Обставини події встановлюються.

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