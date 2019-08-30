На Самбріщині горе-водій збив 17-річного хлопця та втік з місця ДТП

На Самбріщині вчора, 29 серпня, близько 02.30 між селами Берестяни та Раково водій, керуючи невстановленим автомобілем, здійснив наїзд на хлопця та поїхав з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Поліцейські встановили особу потерпілого – 17-річного жителя Старосамбірського району. Юнак доставлений у лікарню, де у нього діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, вивих плеча та скальповану рану голови.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває. Якщо вам щось відомо про водія або транспортний засіб, яким він керував, просимо зателефонувати на оперативну лінію «102».