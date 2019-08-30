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«Муніципали» конфіскували дитячі машинки біля Оперного театру

Вероніка Рой

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Працівники ЛКП «Муніципальна варта» вилучили машинки, які підприємці неправомірно здавали в оренду на проспекті Свободи на площі перед Оперним театром. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Наші працівники виконували ухвалу № 2043 міської ради, відповідно до якої заборонено проводити будь-яку господарську діяльність у центрі міста. Тому на підприємців буде накладено штраф. Ми, звісно, хотіли поцікавитись, хто здійснює ту діяльність, проте нам ніхто не відповів, тому наразі імена невідомі», — зазначив начальник ЛКП «Муніципальна варта» Богдан Мільяр.

(Фото: Гал.інфо)

Як повідомили в управлінні безпеки міста, подібну діяльність підприємці здійснюють систематично, порушуючи при цьому ухвалу міської ради та заважаючи руху пішоходів.

«Ми приїхали на місце, там були машинки-атракціони, які заборонені, є свідки, які можуть це засвідчити, є відеозаписи та показання людей. Ми вилучили машинки, натомість кожен із цих підприємців заплатить штраф відповідно до закону. Надалі так бути не може, адже після вилучення машинок мешканці подякували муніципалам і зазначили, що пройти по вулиці стало значно легше», — розповів начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Зауважимо, що для діяльності атракціонів у місті є спеціальні відведені паркові зони та зони відпочинку, де обмежений рух транспорту, і дітям не загрожує небезпека виїхати на смугу руху.

Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міської ради ще 30 вересня 2016 року прийняв рішення про заборону та демонтаж атракціонів, які знаходяться у центральній частині Львова у зоні ЮНЕСКО. Зокрема, рішення стосується і електроавтомобілів, які підприємець здає в оренду на проспекті Свободи, 41. Такий вид розваг є небезпечним для здоров’я мешканців і гостей міста, адже було багато випадків, коли дитина на машинці збивала перехожих з ніг (були випадки травмування, госпіталізації).

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