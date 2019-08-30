Ляльковий театр запрошує на святкове відкриття нового сезону

Львівський академічний обласний театр ляльок 31 серпня відкриває театральний сезон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Львів’яни та гості міста поринуть у чарівний світ казки та яскравих емоцій під час святкового відкриття на площі перед театром. У цей день на гостей очікують сюрпризи та прем’єра вистави «Шапочка. Червона».

Впродовж театрального сезону для глядачів різної вікової категорії презентуватимуть вистави на бейбі, денній та вечірній сценах театру.

Відкриття відбудеться 31 серпня 2019 року. Початок – об 11.30 год.