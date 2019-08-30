Хто у липні на Львівщині отримував найвищу зарплату?

У липні 2019 року середня заробітна плата штатного працівника становила 9729 грн. Порівняно з липнем 2018 року номінальна заробітна плата зросла на 13,7%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 4,4%. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

Найбільш оплачуваними у липні 2019 року були працівники підприємств та організацій з добування сирої нафти та природного газу (17706 грн); фінансової та страхової діяльності (15584 грн); з добування кам’яного та бурого вугілля (15281 грн); державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (14920 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників поштової та кур’єрської діяльності (5556 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5783 грн), надання інших видів послуг (6585 грн).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати порівняно з 1 липня 2019 року зменшилася на 33,3 млн грн, або на 40,8%, і на початок серпня 2019 року становила 48,3 млн грн.

Найбільше заборгували працівникам промислових підприємств (33,7 млн грн). За територіальним розподілом найбільші обсяги боргів були у Львові (20,0 млн грн), Сокальському (9,4 млн грн), Жидачівському районах (6,6 млн грн) та Червонограді (4,4 млн грн).