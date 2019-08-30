Мешканці 157 будинків протягом п'яти днів будуть без гарячої води: адреси

На вулиці Стрийській, 106 із 2 до 6 вересня відбуватимуться роботи з переврізки теплової мережі. Тому протягом цього часу буде припинено постачання гарячої води до 157 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, з 9.00 год. 2 вересня і до 20.00 год. 6 вересня без гарячої води будуть будинки: вул. Наукова, 49а, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 34, 31, 33, 37, 39, 41, 29, 43, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116; вул. Стрийська, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 75, 77, 81, 101, 103, 107, 71а, 71б, 85, 85б, 87, 87а, 87б, 87 В, 89, 91, 93, 99; вул. Пулюя, 33а, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 2, 4, 6, 8, 12, 18, 38, 32; вул. Кульпарківська, 141, 143, 145, 147, 133, 135, 139; вул. Симоненка, 7, 9, 11, 13, 10, 12, 18, 20, 22; вул. Демнянська, 16, 18, 4, 4а, 6а, 8, 16, 24; вул. Княгині Ольги, 69, 71, 73, 75, 77; вул. Скорини, 28, 30, 32, 36, 38, 40; вул. Тролейбусна, 10, 12, 14, 7; вул. Гашека, 20а, 22а; вул. Боднарська, 16.