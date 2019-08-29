Внаслідок лобового зіткнення на трасі Львів – Краківець постраждали семеро людей

В середу, 28 серпня, на трасі Львів – Краківець біля села Підрясне Яворівського району виникла потрійна ДТП, у якій травмувалися семеро людей. Серед потерпілих – троє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що аварія сталась орієнтовно о 14:25 год. Водійка автомобіля Mercedes S320, 35-річна мешканка Яворівщини, виїхала на смугу зустрічного руху, де здійснила лобове зіткнення із Fiat Doblo, яким керував 47-річний житель Хмельницької області, а також із автомобілем Kia Karnival під керуванням 26-річного мешканця Яворівського району.

Внаслідок ДТП постраждали семеро людей, у тому числі троє дітейвіком 8 та 9 років. Всіх із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарень Львова та області.

Наразі всі деталі події встановлюються.