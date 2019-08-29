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У Стрию п’яна жінка зарізала свого співмешканця

Наталя Дуляба

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Правоохоронці повідомили про підозру 43-річній стриянці у вчиненні умисного вбивства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що інцидент стався у Стрию 21 серпня у будинку, де живе зловмисниця. Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту зі своїм співмешканцем завдала йому ножове поранення у шию. Від крововтрати чоловік помер.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Підозрювану вже затримали, суд обрав їй найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою терміном на 60 діб без внесення застави.

За вчинення інкримінованого злочину фігурантці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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