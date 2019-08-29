Солдат, якого звинувачують у вбивстві мостиського прикордонника, має психічне захворювання, – слідство

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо солдата-строковика відділення «Сянки» Мостиського прикордонного загону, якого звинувачують в умисному вбивстві старшого за званням колеги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

Слідство встановило, що в березні цього року під час несення служби 20-річний солдат відділу прикордонної служби «Сянки» вистрілив з автомата АКС-74 у старшого зміни прикордонних нарядів, після цього наніс йому ще й кілька ударів в голову прикладом автомата та ногою.

Потерпілий 35-річний прикордонник від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.3 ст.425 (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Водночас судово-психіатрична експертиза показала, що під час призову та проходження військової служби підозрюваний мав хворобу, яка не дозволяла йому користуватись вогнепальною зброєю.

«На момент вчинення вбивства підозрюваний страждав хронічним психічним захворюванням, внаслідок чого не міг усвідомлювати та котролювати свої дії», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже подали клопотання до суду, аби підозрюваного примусово помістили у медзаклад на лікування.

Також у Держбюро розслідувань наголошують, що в межах кримінального провадження нададуть оцінку дій службових осіб призовної комісії, військового комісаріату, військової частини та прикордонного загону.