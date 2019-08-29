ОСТАННІ НОВИНИ

Солдат, якого звинувачують у вбивстві мостиського прикордонника, має психічне захворювання, – слідство

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо солдата-строковика відділення «Сянки» Мостиського прикордонного загону, якого звинувачують в умисному вбивстві старшого за званням колеги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

 

Слідство встановило, що в березні цього року під час несення служби 20-річний солдат відділу прикордонної служби «Сянки» вистрілив з автомата АКС-74 у старшого зміни прикордонних нарядів, після цього наніс йому ще й кілька ударів в голову прикладом автомата та ногою.

Потерпілий 35-річний прикордонник від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.3 ст.425 (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Водночас судово-психіатрична експертиза показала, що під час призову та проходження військової служби підозрюваний мав хворобу, яка не дозволяла йому користуватись вогнепальною зброєю.

«На момент вчинення вбивства підозрюваний страждав хронічним психічним захворюванням, внаслідок чого не міг усвідомлювати та котролювати свої дії», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже подали клопотання до суду, аби підозрюваного примусово помістили у медзаклад на лікування.

Також у Держбюро розслідувань наголошують, що в межах кримінального провадження нададуть оцінку дій службових осіб призовної комісії, військового комісаріату, військової частини та прикордонного загону.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...